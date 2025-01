Per E-Mail teilen

Legende: Präzision in der Mehrfach-Belichtung sichtbar Michael van Gerwen. Imago/Action Plus

Darts: WM-Traumfinal perfekt

Das 17-jährige Darts-Wunderkind Luke Littler und der dreifache Weltmeister Michael van Gerwen stehen im Final der WM in London. Littler, der letztes Jahr bei seiner Premiere erst im Endspiel an Luke Humphries gescheitert war, gewann seinen Halbfinal gegen seinen englischen Landsmann Stephen Bunting im Alexandra Palace mit 6:1. Mit demselben Ergebnis setzte sich der Niederländer Van Gerwen gegen Chris Dobey (ENG) durch. Der Final findet am Freitagabend statt.