Legende: Feiert den nächsten Sieg Catherine Debrunner. Keystone/Peter Foley/Archiv

Para-Leichtathletik: Weitere Siege für Hug und Debrunner

Marcel Hug und Catherine Debrunner setzen ihren Siegeszug fort. Das Duo gewinnt auch den Marathon in Oita in Japan. Im Frauen-Rennen sorgt Manuela Schär für einen Schweizer Doppelerfolg. Hug, der in diesem Jahr bereits alle sechs Wettkämpfe der World Marathon Majors dominiert hatte, erreichte in einer Stunde, 17 Minuten und 51 Sekunden das Ziel, womit er den eigenen Weltrekord um nur gerade 4 Sekunden verpasste. Der Thurgauer siegte mit rund 6 Minuten Vorsprung. Deutlich mehr Spannung an der Spitze brachte das Rennen der Frauen. Debrunner behielt im Duell gegen Schär im Schlussspurt das bessere Ende für sich.