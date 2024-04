Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Überzeugte Pauline Brunner. imago images/ZUMA Wire (Archiv)

Fechten: Brunner gewinnt Quali-Turnier

Die Degenfechterin Pauline Brunner hat beim europäischen Olympia-Qualifikationsturnier gross aufgetrumpft. Die Neuenburgerin gewann für die Schweizer Frauen in Differdingen (LUX) den letzten Olympia-Quotenplatz, der für Paris 2024 noch zu vergeben war. Die 29-Jährige war als Weltnummer 3 als Favoritin angetreten. Im Final bezwang Brunner Dar Hecht (ISR) mit 15:10.

Judo: Bonferroni an der EM auf Platz 9

Judoka Aurélien Bonferroni hat sich an der EM in Zagreb in der Kategorie bis 81 Kilogramm auf Rang 9 klassiert. Der 22-jährige Genfer gewann seine ersten beiden Kämpfe gegen den Italiener Giacomo Gamba und gegen Sibghatullah Arab aus dem internationalen Flüchtlingsteam, ehe er dem Türken Vedat Albayrak unterlag.

Volleyball: Neu mit 9 Teams und 3 Aufsteigern

Die Volleyball-NLA der Männer wird nächste Saison umgestaltet. Colombier Volley, STV St. Gallen und VBC Sursee steigen in die NLA auf. Nach dem Rückzug von Volley Luzern drohte die NLA, auf 6 Teams zusammenzuschrumpfen. Die 3 Aufsteiger profitieren für vorerst eine Saison von erleichterten Bedingungen bei Infrastruktur, Finanzen und personellen Belastungen.

01:13 Video Archiv: Amriswil erzwingt im Playoff-Final Spiel 5 Aus Sport-Clip vom 25.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.