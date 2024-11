Legende: War nach Paris auch in Dubai stark unterwegs Julie Derron. KEYSTONE/Anthony Anex (Archiv)

Triathlon: Derron in Dubai starke Zweite

Bei der prestigeträchtigen T100-Serie hat Julie Derron beim letzten Saisonrennen in Dubai einen Podestplatz belegt. Die Zürcherin, die an Olympia überraschend Silber geholt hatte, wurde beim Sieg von Taylor Knibb (USA) starke Zweite. Nach 2 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 18 km Laufen hatte Derron knapp 2 Minuten Rückstand auf Knibb (3:31:08 Stunden). Dritte wurde Ashleigh Gentle (GBR) mit 34 Sekunden Rückstand auf Derron. Imogen Simmonds, die zweite Schweizerin am Start, wurde 9. In den Emiraten stand das letzte von acht Saisonrennen auf dem Programm.