Derron glänzt in Dubai als Zweite – Bellmont an Darts-WM dabei

Legende: War nach Paris auch in Dubai stark unterwegs Julie Derron. KEYSTONE/Anthony Anex (Archiv)

Triathlon: Derron in Dubai starke Zweite

Julie Derron hat beim letzten Saisonrennen der T100 World Tour in Dubai einen Podestplatz belegt. Die Zürcherin, die an Olympia überraschend Silber geholt hatte, wurde beim Sieg von Taylor Knibb starke Zweite. Nach 2 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 18 km Laufen hatte Derron knapp 2 Minuten Rückstand auf die US-Amerikanerin (3:31:08 Stunden), die sich auch in der Gesamtwertung den Sieg holte. Derron belegt in dieser Schlussrang 3. Imogen Simmonds, die zweite Schweizerin am Start, beendete das letzte Saisonrennen auf Rang 9.

02:32 Video Archiv: Julie Derrons hartes Training Aus Sportpanorama vom 18.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 32 Sekunden.

Darts: Bellmont schafft historische WM-Quali

Stefan Bellmont hat sich als erster Schweizer überhaupt für die Darts-WM in London qualifiziert. Der 35-Jährige sicherte sich das Ticket für den Anlass Ende Jahr (15. Dezember bis 3. Januar) im legendären «Ally Pally» mit dem Gewinn des westeuropäischen Qualifikations-Turniers im deutschen Kalkar. Gegen den Niederländer Jimmy van Schie setzte sich «Belli» im Final trotz 2:5-Rückstand noch mit 7:6 durch. Im Entscheidungs-Leg gelang ihm mit 124 ein High-Finish. Van Schie hatte beim Stand von 6:5 zwei Matchdarts liegengelassen.