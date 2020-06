Rugby: Grosser Andrang in Dunedin

Über 20'000 Fans haben am Samstag in Neuseeland das 1. Rugby-Spiel mit Zuschauern seit 3 Monaten mitverfolgt. Die Landesregierung hatte zu Wochenbeginn als eine der ersten die Corona-Krise für beendet erklärt und Sportveranstaltungen ohne Einschränkungen wieder erlaubt. Bei der Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetriebs schlugen die Otago Highlanders die Waikato Chiefs in Dunedin 28:27. Für den Match zwischen den Blues (Auckland) und den Hurricanes (Wellington) werden am Sonntag 41'000 Fans erwartet.