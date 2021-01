Legende: Hier findet der Super Bowl statt Das Raymond James Stadion in Tampa Bay, Florida. imago images

American Football: Super Bowl mit 22'000 Zuschauern

Beim Super Bowl sollen in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie 22'000 Fans live im Stadion dabei sein dürfen. 7500 davon seien bereits geimpfte Mitarbeiter von medizinischen Einrichtungen, die die Tickets als Dank für ihren Einsatz in der Pandemie kostenlos erhielten, teilte die US-Football-Liga NFL mit. Zusätzlich sollen 14'500 weitere Fans unter Einhaltung von strikten Schutzmassnahmen beim Sport-Grossereignis am 7. Februar in Tampa im Stadion zugelassen sein. In das Raymond James-Stadion im Bundesstaat Florida würden rund 70'000 Zuschauer passen.