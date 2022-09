Legende: Blieb an der WM ohne Exploit Jeannine Gmelin. Keystone/Philipp Schmidli

Rudern: Gmelin wird im B-Final 2.

Die Skifferin Jeannine Gmelin beendet die Ruder-Weltmeisterschaften in Racice (CZE) auf dem 8. Platz. Die 32-jährige Zürcherin klassierte sich im B-Final hinter der Deutschen Alexandra Föster auf dem 2. Rang. Die Weltmeisterin von 2017 hatte in Tschechien erstmals seit dem Weltcup in Luzern im Jahr 2016 an einer Regatta den Sprung in den A-Final verpasst.