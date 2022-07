Legende: Überzeugt an den World Games Simona Aebersold. Freshfocus/Mathilda Ahlberg

OL: Gold für Aebersold, Silber für Kyburz

An den World Games in Birmingham (USA) hat Simona Aebersold die Goldmedaille im Rennen über die Mitteldistanz gewonnen. Sie setzte sich 45 Sekunden vor der Schwedin Karolin Ohlsson durch. Aebersold hatte am Freitag bereits im Sprint Gold geholt. Bei den Männern lief Matthias Kyburz über die Mitteldistanz hinter dem Norweger Kasper Harlem Fosser zu Silber.

American Football: Grizzlies entthronen Broncos

Nach 4 Titeln in Folge haben sich die Calanda Broncos im Swiss Bowl wieder einmal geschlagen geben müssen. Die Bündner unterlagen im Endspiel in Grenchen den Bern Grizzlies trotz einer 15:0-Führung mit 22:26. Die in dieser Saison ungeschlagenen Berner sorgten mit einem 12:0 im letzten Viertel für die Differenz und durften sich über den ersten Triumph seit 2016 freuen.

Mountainbike: Balanche in Andorra Dritte

Fünftes Downhill-Rennen im Weltcup, fünfter Podestplatz: Nach zwei Siegen und zwei 2. Plätzen belegte Camille Balanche in Andorra hinter Valentina Höll (AUT) und Nina Hoffmann (GER) Rang 3. In der Gesamtwertung führt die Weltmeisterin von 2020 nun noch deutlicher (1085:905 Punkte) vor der Französin Myriam Nicole.