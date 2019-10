Legende: Auf dem Podest Simona Aebersold konnte sich in China einmal mehr auszeichnen. Freshfocus

Orientierungslauf: Aebersold läuft auf das Podest

Am OL-Weltcup-Finale im chinesischen Foshan hat sich Simona Aebersold mit einem 2. Platz den 2. Rang in der Weltcup-Schlussrangliste gesichert. Die Schweizerin klassierte sich hinter der einheimischen Shuangyan Hao. Der achtplatzierten Schwedin Tove Alexandersson war der Sieg im Weltcup schon vor dem Rennen nicht mehr zu nehmen. Bei den Männern verpassten die Schweizer das Podest.

Curling: Schweizerinnen scheitern erst im Halbfinal

Am exklusiven Masters-Turnier der World Curling Tour im kanadischen North Bay haben sich die Schweizer Weltmeisterinnen erst in den Halbfinals stoppen lassen. Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Skip Silvana Tirinzoni und Alina Pätz vom CC Aarau scheiterten mit 4:7 am japanischen Team von Sayaka Yoshimura. Der Sieg ging an die Kanadierinnen um Skip Tracy Fleury. Ab dem 16. November treten Tirinzonis Curlerinnen an den Europameisterschaften im schwedischen Helsingborg an.