Legende: Hat noch Chancen auf den Gesamtsieg Simona Aebersold. (Archiv-Bild) Keystone

Orientierungslauf: 3 Schweizer Podestplätze beim Weltcup-Final

Das Schweizer Orientierungslauf-Team hat den Auftakt in das letzte Weltcup-Wochenende der Saison in Cansiglio (ITA) erfolgreich gestaltet. Bei den Frauen lief Simona Aebersold über die Langdistanz hinter Tove Alexandersson auf Platz 2. Im Gesamtweltcup verlor die Seeländerin ihre Führung an die Schwedin und liegt ein Rennen vor Saisonende nun 5 Punkte hinter Alexandersson. Bei den Männern klassierten sich Matthias Kyburz und Daniel Hubmann hinter Gesamtleader Kasper Fosser (NOR) auf den Rängen 2 und 3. Am Samstag steht mit der Mitteldistanz das letzte Einzelrennen der Saison auf dem Programm.

Kunstturnen: WM-Feuertaufe für 6 SchweizerInnen

Die Schweiz tritt an der Kunstturn-WM in Kitakyushu (18. bis 24. Oktober) mit einer neunköpfigen Delegation an. Angeführt wird das drei Frauen und sechs Männer umfassende Aufgebot des Schweizerischen Turnverbandes von der 23-jährigen Zürcherin Stefanie Siegenthaler und dem 26-jährigen Aargauer Christian Baumann. Sechs Schweizer Athleten kommen zu ihrer WM-Feuertaufe. Baumann ist der einzige Olympia-Teilnehmer von Tokio im Schweizer Team.