Boxen: Alvarez ist nun Vierfach-Weltmeister

Saul «Canelo» Alvarez schlug in der Nacht auf Sonntag Caleb Plant und wurde damit als erster Athlet Weltmeister aller 4 grossen Verbände im Supermittelgewicht. Die Gürtel der WBA, WBO und WBC waren bereits im Besitz des 31-jährigen Mexikaners, nach dem K.o.-Sieg in der 11. Runde gegen den Amerikaner Plant in Las Vegas ist er nun auch Champion der IBF. Für Alvarez war es der 57. Sieg im 60. Kampf, 39 Erfolge gelangen vorzeitig. Vor seinen Triumphen im Supermittelgewicht war er bereits Weltmeister im Halbschwergewicht, im Mittelgewicht sowie im Halbmittelgewicht.

Bahnrad: Imhof auf Mallorca geschlagen

Claudio Imhof musste bei der 1. Station der Champions League im Oval mit Platz 15 Vorlieb nehmen. Den Sieg im Scratch-Rennen auf Mallorca sicherte sich der Neuseeländer Corbin Strong. Michelle Andres, die 2. Schweizerin am Start, belegte im Scratch Position 16. Mit Maggie Coles-Lyster gewann eine Kanadierin.

Schwimmen: Toscan im Final über 400 m Lagen

Bei der Kurzbahn-EM in Kasan erreichte Marius Toscan den Final über 400 m Lagen. In diesem klassierte sich der 19-jährige St. Galler mit persönlicher Bestzeit auf dem 7. Rang.