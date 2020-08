Ammann überzeugt mit Rang 5 in Wisla

Beim Sommer-Grand-Prix in Wisla waren die Schweizer Skispringer vorne mit dabei. Mit Simon Ammann (5.), Gregor Deschwanden (7.) und Killian Peier (12.) klassierten sich gleich 3 Swiss-Ski-Athleten in den Top 12. Der vierfache Olympiasieger Ammann, der seine 24. Weltcupsaison vorbereitet, zeigte 2 solide Sprünge auf 127 und 126,5 m. In den ersten 7 finden sich neben Ammann und Deschwanden lediglich Springer aus Polen, die einen Vierfach-Erfolg feierten. Den Sieg sicherte sich Dawid Kubacki vor Kamil Stoch.

Reiten: Keine Fans in Kentucky

Das prestigeträchtigste Pferderennen der USA findet ohne Zuschauer statt. Wie die Veranstalter des Kentucky Derbys mitteilten, lasse die Coronavirus-Pandemie keinen anderen Entscheid zu. Die Region hat weiter steigende Fallzahlen zu beklagen. Das Rennen war bereits im März vom 2. Mai auf den 5. September verschoben worden.

Legende: So war es im letzten Jahr Kentucky Derby 2019. Keystone

Rad: 4 Ineos-Fahrer in Quarantäne

4 Ineos-Profis müssen für 2 Wochen in Quarantäne. Weil der Italiener Leonardo Basso positiv auf das Coronavirus getestet wurde, zog das Team auch dessen Landsmänner Filippo Ganna, Gianni Moscon und Salvatore Puccio für die nationale Meisterschaft zurück. Im Aufgebot für die Tour de France stand keiner der Fahrer.

Golf: Scheffler braucht nur 59 Schläge

Dem Amerikaner Scottie Scheffler ist als erst 11. Golfer in der Geschichte der PGA-Tour eine Runde mit weniger als 60 Schlägen gelungen. Der 24-Jährige aus Dallas schaffte am Freitag beim Turnier in Boston eine 59er-Traumrunde. Scheffler spielte auf den 18 Löchern des Par-71-Kurs 12 Birdies und 6 Pars. Der Amerikaner Jim Furyk ist der einzige Profi mit 2 «Unter-60-Runden» (2013 und 2016).