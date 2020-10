Legende: Jubel bei Amriswil Schaffen die Volleyballer den Sprung in die Champions-League-Gruppenphase? (Archivbild) Keystone

Volleyball: Amriswil schlagen auch Maaseik

Die Volleyballer von Amriswil dürfen weiter auf die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League hoffen. Nach dem weissrussischen Spitzenteam Schachtjor Soligorsk bezwangen die Thurgauer in der ersten Qualifikationsphase auch Maaseik. Sie setzten sich in der heimischen Tellenfeld-Halle gegen den belgischen Rekordmeister nach 100 Minuten mit 3:1 durch und dürfen als Gruppensieger an der 2. Runde teilnehmen.

Handball: Brühl zieht sich aus dem Europacup zurück

Die Handballerinnen von Brühl St. Gallen ziehen sich aus der European Handball League (EHL) zurück. Dies schrieb der Klub in einer Mitteilung. Grund dafür ist die unsichere Lage bezüglich des Coronavirus. Brühl wäre für das Wochenende 17./18. Oktober nach Ungarn gereist, um Hin- und Rückspiel gegen Fehervar zu bestreiten. Besonders die unsicheren Flüge und die Tatsache, dass Ungarn auf der Quarantäne-Pflichtliste der Schweiz steht, führten zum Entscheid, sich vom Wettbewerb zurückzuziehen. Überdies hätten die Spielerinnen schon bei der Anreise einen Coronavirus-Test machen lassen müssen.