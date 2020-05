Legende: Andy Schmid hat Grund zum Jubeln Einmal mehr ist der Zürcher zum Schweizer Handballer des Jahres gewählt worden. Keystone

Handball: Schmid erneut Handballer des Jahres

Andy Schmid wird auch in diesem Jahr als bester Schweizer Handballer der abgelaufenen Saison geehrt. Für den Captain der Rhein-Neckar Löwen ist es bereits die 9. Auszeichnung in Folge in der zum 9. Mal durchgeführten Wahl.

Als wertvollster Akteur (MVP) der NLA wurde Hleb Harbuz von HC Kriens-Luzern gewählt. Die Ehrung zum Trainer des Jahres erhielt wie im Vorjahr Nationalcoach Michael Suter.

Bob: Frauen-Monobob-Offensive im Winter

Frauen-Monobob soll in der kommenden Saison bei allen Rennserien des Bob- und Skeleton-Weltverbands IBSF angeboten werden. Demnach sollen die Monobob-Rennen der Frauen, die 2022 in Peking erstmals auf dem olympischen Programm stehen, sowohl im Welt- und Europacup als auch im Nordamerika-Cup ausgetragen werden.

Judo: Südkorea-Star lebenslang gesperrt

Der 2-fache Judo-Weltmeister Ki Chun Wang ist wegen des Vorwurfs des sexuellen Übergriffs vom koreanischen Judoverband lebenslang gesperrt worden. Der 31-jährige war Anfang Mai verhaftet worden, weil er eine Jugendliche sexuell belästigt haben soll. Wang hatte 2016 seinen Rücktritt vom internationalen Wettkampfsport erklärt.