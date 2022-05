Legende: Wird nicht im September steigen Die Eröffnungsfeier im chinesischen Hangzhou. Imago/Xinhua

Allgemein: Verschiebung der 19. Asienspiele

Die vom 10. bis 25. September in Hangzhou in China geplanten 19. Asienspiele wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Gründe für den Entscheid wurden vom Olympic Council of Asia (OCA) keine genannt. China sieht sich derzeit mit einer neuerlichen Welle der Corona-Pandemie konfrontiert. Auch die vom 26. Juni bis 7. Juli vorgesehene Universiade im südwestchinesischen Chengdu, die bereits im Vorjahr verschoben werden musste, soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

03:27 Video Archiv: China eröffnet im Februar Olympia in Peking Aus Beijing 2022 Clips vom 04.02.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 27 Sekunden.

Golf: Eggenberger Dritter in Mailand

Der Rheintaler Golfprofi Mathias Eggenberger hat sich an einem mit 40'000 Euro dotierten Turnier der Alps Tour in Mailand den 3. Platz erspielt. Der schweizerisch-liechtensteinische Doppelbürger verbesserte sich in den 5. Rang der Alps-Tour-Gesamtwertung. Damit würde er am Ende der Saison in die Challenge Tour, den zweithöchsten europäischen Profi-Circuit, aufsteigen.

Reiten: Schweiz Vierte im Nationenpreis

Die Schweizer Springreiter-Equipe hat im Nationenpreis des Fünfsterne-CSIO im französischen La Baule den 4. Platz belegt. Die Mannschaft von Michel Sorg musste sich 16 Strafpunkte notieren lassen. Martin Fuchs auf Conner Jei verzeichnete nach einem fehlerfreien Umgang einen Abwurf in der Reprise. Bei Steve Guerdat und Venard de Cerisy war es umgekehrt. Der Nullfehler-Ritt kam im zweiten Durchgang, nachdem sie mit acht Punkten das Streichresultat abgeliefert hatten. Bryan Balsiger auf Dubai du Bois Pinchet hatten beide Male einen Abwurf, während Elian Baumann mit Campari sich im ersten Durchgang vier Punkte ankreiden liess und danach das Streichresultat (16) lieferte. Belgien gewann den Wettkampf vor Frankreich und Kanada.