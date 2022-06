Legende: Versprechen für die Zukunft Edouard Schmitz, hier beim CSIO St. Gallen. Imago/Martin Dokoupil

Reiten: Schweizer in Sopot auf dem Podest

Die Schweizer Springreiter überzeugen auch mit der zweiten Garde. Eine Woche nach dem Heimsieg beim CSIO in St. Gallen erreichte die Schweiz beim Nationenpreis in Sopot (POL) den 3. Rang hinter Deutschland und Frankreich. Martin Fuchs, Steve Guerdat und Pius Schwizer waren nicht am Start. Dafür durften sich neben dem erneut eingesetzten jungen Genfer Edouard Schmitz 3 andere Kandidaten für die WM in 2 Monaten präsentieren. Niklaus Schurtenberger auf Quincassi, Alain Jufer auf Dante und Elin Ott auf Nanu II landeten mit 8 Strafpunkten auf dem Podest. Schmitz, der erst zum zweiten Mal an einem Fünfstern-Nationenpreis ritt, lieferte mit Gamin van't Naastveldhof 2 fehlerfreie Umgänge ab. Die Streichresultate kamen von Ott und Schurtenberger.

BMX: Zoé Claessens doppelt nach

Einen Tag nach ihrem Premieren-Sieg hat Zoé Claessens am Sonntag die Konkurrenz im niederländischen Papendal erneut hinter sich gelassen. Obwohl die 21-jährige Claessens wegen Prüfungsstress erst am Donnerstagabend auf dem BMX-Track von Papendal eintraf, dominierte sie die beiden Rennen in der Nähe von Arnhem. Die nächsten grossen Auftritte hat die Waadtländerin im Juli mit der Europameisterschaft im belgischen Dessen und der Weltmeisterschaft in Nantes.

Triathlon: Deutschland siegt in Leeds

Die deutsche Mixed-Staffel hat sich im Rahmen der WM-Serie in Leeds den Sieg geholt. Schlussläuferin Laura Lindemann setzte sich mit 14 Sekunden vor Grossbritannien (Georgia Taylor-Brown) durch. Frankreich wurde Dritter. Das Schweizer Quartett um Fabian Meeusen, Nora Gmür, Sylvain Fridelance und Julie Derron konnte nicht mit den Besten mithalten und musste das Rennen aufgrund einer drohenden Überrundung abbrechen.

01:00 Video Der Zieleinlauf der deutschen Laura Lindemann in Leeds Aus Sport-Clip vom 12.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Bogenschiessen: Bronze für die Schweiz

Die Schweiz hat am letzten Tag der EM im Bogenschiessen in München jubeln dürfen. In der olympischen Kategorie Recurve holte sich das Männer-Trio die Bronzemedaille. Damit sicherten sich Keziah Chabin, Florian Faber und Thomas Rufer drei Startplätze für die European Games 2023. Den Titel sicherte sich das Team aus Italien, Spanien ergatterte Silber.