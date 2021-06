Legende: Überwältigt von ihren Emotionen Kaylee McKeown. imago images

Schwimmen: McKeown stellt neuen Weltrekord auf

Kaylee McKeown hat bei den australischen Olympia-Trials der Schwimmer einen Weltrekord über 100 Meter Rücken aufgestellt. Die 19-Jährige schlug im Final am Sonntag in Adelaide nach 57,45 Sekunden an. McKeown verbesserte die bisherige Weltbestmarke von 57,57 Sekunden, die die Amerikanerin Regan Smith 2019 aufgestellt hatte, um 12 Hundertstel.

Karate: Quirici sichert sich Olympia-Ticket

Bei letzter Gelegenheit hat es Elena Quirici doch noch geschafft. Die Aargauer Karateka gewann in der Kumite-Gewichtsklasse bis 61 kg das Olympia-Qualifikationsturnier in Paris und löste damit das Ticket für die Sommerspiele in Tokio. Karate ist in Tokio erstmals olympisch.

Handball: Barcelona zum 10. Mal CL-Sieger

Der FC Barcelona hat mit einer Machtdemonstration seine perfekte Saison gekrönt. Der Rekordsieger bezwang im Endspiel der Champions League in Köln den dänischen Aussenseiter Aalborg Handbold deutlich mit 36:23 (16:11). Mit dem 61. Sieg im 61. Saisonspiel machte Barça das Triple aus nationaler Meisterschaft, Pokalsieg und dem Triumph 10. in der Königsklasse perfekt.