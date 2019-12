Mehr aus dieser Rubrik

Rad: Bahnvierer mit Rekord und erstem Weltcup-Sieg

Der Schweizer Bahnvierer wird schneller und schneller. Beim Weltcup im neuseeländischen Cambridge knackte das Swiss-Cycling-Quartett erstmals die 3:50er-Grenze. Robin Froidevaux, Claudio Imhof, Stefan Bissegger und Lukas Rüegg verbesserten den erst seit Mitte Oktober bestehenden Landesrekord über die 4000 m um fast 3 Sekunden auf 3:49,982 Minuten. Mit dieser Zeit schlugen die Schweizer die favorisierten Gastgeber und qualifizierten sich für den Final. Dort setzten sie sich in 3:50,359 gegen Australien durch und sicherten sich den ersten Weltcup-Sieg.

Eiskunstlauf: Lambiel ab Januar bei Swiss Ice Skating

Stéphane Lambiel wird ab Januar 2020 für Swiss Ice Skating als Nationaltrainer und Choreograf tätig sein. Der 34-jährige Unterwalliser wird die Mitglieder der Nationalmannschaften als Ergänzung zur täglichen Arbeit mit den persönlichen Trainern individuell unterstützen. Lambiel gewann 2006 in Turin Olympia-Silber und sicherte sich 2005 sowie 2006 WM-Gold. Nach dem 4. Platz an den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver erklärte er den Rücktritt. Seither ist er als Trainer tätig.

Basketball: Houston siegt beim Meister – Capelas Serie reisst

Die Houston Rockets haben sich auswärts gegen den NBA-Champion Toronto Raptors mit 119:109 durchgesetzt und belegen mit der Bilanz von 14 Siegen und 7 Niederlagen in der Western Conference weiterhin Rang 5. Clint Capela kam auf 6 Punkte und 13 Rebounds. Damit fand eine eindrückliche Serie des Genfers ein Ende: Zuvor hatte er 8 Mal in Folge 19 oder mehr Rebounds pro Spiel gepflückt und den legendären Dennis Rodman überflügelt. Thabo Sefolosha blieb in 6 Minuten Einsatzzeit punktelos.

