MTB: Überzeugender Auftritt von Balanche

Camille Balanche steht auch im zweiten Mountainbike-Dowhnhill-Rennen der Saison auf dem Podest. Die Weltmeisterin wird im französischen Les Gets Dritte. Der Sieg ging an die Britin Tahnee Seagrave vor Myriam Nicole aus Frankreich. Nach dem Sieg zum Auftakt und dem Podestplatz vom Samstag führt Balanche die Gesamtwertung weiterhin an.