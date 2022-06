Legende: 3. EM-Medaille Camille Balanche. Freshfocus/Archi/Jürgen Feichter

Mountainbike: Balanche bestätigt Topform mit EM-Medaille

Die Downhill-Spezialistin Camille Balanche hat ihre Hochform auch an der EM in Maribor (SLO) bestätigt. Die Neuenburgerin klassierte sich hinter der Einheimischen Monika Hrastnik auf Rang 2 und gewann Silber. An Europameisterschaften sicherte sich die Weltmeisterin des vorletzten Jahres ihre 3. Medaille. Vor 3 Jahren hatte sie den Titel gewonnen, vor 4 Jahren war sie 3. geworden.

Reiten: Fuchs gewinnt vor seiner Partnerin

Der Weltranglisten-1. Martin Fuchs hat am Sonntag den mit 100'000 Euro dotierten GP beim Viersterne-Turnier in Mailand gewonnen. Im Stadion, wo 2023 die EM stattfinden wird, siegte der Zürcher auf The Sinner vor seiner Freundin, Paris Sellon aus den USA (mit Remix).

Wasserspringen: Dutoit/Suckow stark

Das neu formierte Duo Guillaume Dutoit und Jonathan Suckow hat an der WM in Budapest im Wasserspringen überrascht. Die beiden Schweizer beendeten den Wettkampf im Synchronspringen vom 3-m-Brett auf dem 4. Rang. Dies ist das wertvollste Resultat im Schweizer Wasserspringen auf Weltniveau. Der Sieg in Budapest ging an das chinesische Duo Wang Zongyuan/Cao Yuan.