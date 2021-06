Mountainbike: Balanches perfekter Auftakt

Camille Balanche hat die Downhill-Saison in bestmöglicher Manier eröffnet. Die 31-jährige Neuenburgerin setzte sich in Leogang (AUT) vor der Österreicherin Valentina Höll, die kurz vor dem Ziel stürzte, durch. Balanche hatte 8 Monate zuvor an selber Stelle den WM-Titel gewonnen.

Springreiten: Pferd Bianca erlag einem Hirntumor

Der Schweizer Sieg am Nationenpreis in La Baule wurde von der Nachricht vom Tod von Steve Guerdats Spitzenpferd Bianca getrübt. Wie die ehemalige Nummer 1 der Weltrangliste bekannt gab, starb Bianca im Alter von 15 Jahren an einem Hirntumor. Auf ihrem Rücken feierte der Jurassier viele Erfolge, etwa WM-Bronze 2018 in Tryon.

Para-Cycling: Wieder WM-Bronze für die Schweiz

Europameisterin Sandra Graf gewann an der Paracycling-WM in Cascais (POR) die Bronzemedaille im Zeitfahren. Die 51-jährige Handbikerin musste sich einzig Swetlana Moschkowitsch (RUS) und Jennette Jansen (NED) geschlagen geben. Graf bescherte der Schweiz den zweiten Podestplatz an den Titelkämpfen in der Küstenstadt. Am Donnerstag hatte Standbikerin Flurina Rigling im Zeitfahren ebenfalls Rang 3 belegt.