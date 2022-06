Mountainbike: Balanche gewinnt auch in Österreich

Die Schweizer Mountainbikerin Camille Balanche ist weiter in exzellenter Form. Nach dem Sieg zum Saisonauftakt in Lourdes und dem zweiten Platz in Fort William konnte die 32-jährige Downhill-Fahrerin am Samstag in Leogang bereits zum 2. Mal zuoberst aufs Podest steigen. Die Weltmeisterin von 2020 und WM-3. des letzten Jahres distanzierte die amtierende Weltmeisterin Myriam Nicole (FRA) um 11 Sekunden auf Rang 2. In einem Monat geht der Weltcup mit den Rennen in Lenzerheide weiter.

Schliessen 02:15 Video Balanche: «Drei Mal in Folge hier zu gewinnen ist der Hammer» Aus Sport-Clip vom 11.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden. 00:45 Video Balanche fährt dem Ziel mit der Bestzeit entgegen Aus Sport-Clip vom 11.06.2022. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Schwingen: Wicki nicht auf dem Stoos

Das erste Bergkranzfest der Schwingsaison muss ohne einen der grössten Namen auskommen: Joel Wicki verpasst den Stoos-Schwinget (am Sonntag ab 08:05 Uhr im kommentierten Livestream) verletzungsbedingt. Der 25-jährige Luzerner zog sich eine Schnittverletzung an der Hand zu, wie er am Samstagmorgen mitteilte. Keiner hat das Schwingfest im Kanton Schwyz in den letzten Jahren so geprägt wie der Erstgekrönte des letzten Eidgenössischen 2019 in Zug: 2017, 2019 und 2021 triumphierte Wicki auf dem Stoos. 2020 fiel das Fest wegen Corona ins Wasser.

BMX: Claessens gewinnt als erste Schweizerin ein Weltcuprennen

Im ersten von zwei Wettkämpfen im niederländischen Papendal hat Zoé Claessens Historisches erreicht. Die Romande gewann als erste Schweizerin ein Weltcuprennen im BMX Racing. Claessens verwies die mehrfache Gesamtweltcupsiegerin Laura Smulders aus den Niederlanden auf Platz 2, Dritte wurde die Amerikanerin Felicia Stancil. Claessens ist erst 21-jährig. Sie wäre noch in der U23-Kategorie startberechtigt, tritt jedoch aufgrund ihrer ausserordentlichen Fähigkeiten seit vergangener Saison bei der Elite an. Im Vorjahr war sie in Zolder bereits Europameisterin geworden.

01:03 Video BMX-Crack Zoé Claessens rast zum Sieg Aus Sport-Clip vom 12.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Triathlon: Derron in Leeds mit Top-10-Platz

Triathletin Julie Derron überzeugte beim World-Series-Rennen in Leeds über die Sprintdistanz (750 m Schwimmen/20 km Radfahren/5 km Laufen) mit einem Top-10-Platz. Die 25-Jährige beendete das Rennen in 59:59 Minuten mit 56 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Cassandre Beaugrand auf dem 9. Rang. Bei den Männern klassierte sich Sylvain Friedelance als einziger Schweizer auf dem 17. Platz. Max Studer – der nominell stärkste Schweizer Triathlet – holte am Donnerstag den WM-Titel an den Militärmeisterschaften und verzichtete darum auf einen Start.

Schliessen 00:18 Video Spivey wird beinahe von Hund auf Strecke gestoppt Aus Sport-Clip vom 11.06.2022. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden. 00:30 Video Triathlet Luis fährt in Abschrankung und erhält Strafe Aus Sport-Clip vom 11.06.2022. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Kanu: Dougoud Dritter in Prag

Kayak-Fahrer Martin Dougoud ist am Samstag beim Weltcup-Slalom in Prag Dritter geworden. Auf den slowenischen Sieger Peter Kauzer büsste er 1,74 Sekunden ein. Für den 31-jährigen Genfer ist es der zweite Podestplatz auf dieser Stufe, nachdem er im November 2020 im französischen Pau gewonnen hatte.