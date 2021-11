Legende: Hat Tradition Der Reitsport in Basel. Freshfocus

Reiten: Basel mit Kandidatur

Der CHI Basel reicht zu Beginn des kommenden Jahres die Bewerbung für den Weltcupfinal im Frühling 2025 ein. Dies für die Disziplinen Springreiten und Dressur. Nach elf Jahren, in denen sich das Turnier in Basel zu einem der besten Hallenanlässe im Springreiten entwickelt hat, wollen die Organisatoren einen Schritt weitergehen. Im Januar 2022 wird die Dressur erstmals ins Programm genommen – dies auch mit Blick auf eine Bewerbung für den Weltcupfinal, dem zweithöchsten Championat des Jahres neben dem Titelkampf im Sommer. Die Weltcupsaison erstreckt sich ausschliesslich über das Winterhalbjahr. Der Weltcup-Event in Basel, der dank der Dressur vom CSI zum CHI mutiert, findet vom 13. bis 16. Januar 2022 statt.