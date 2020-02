Legende: Eingeholt Finnland kämpfte sich nach grossem Rückstand zurück. Keystone

Basketball: Zweite Niederlage für Nati

Die Schweizer Basketball-Nati hat auch das zweite Spiel in der EM-Qualifikation verloren. Nach der Auftaktniederlage am Donnerstag auswärts in Georgien unterlagen die Schweizer in Freiburg Finnland mit 64:69. Die Niederlage ist umso ärgerlicher, als dass das Team von Coach Gianluca Barilari die ersten beiden Viertel dominiert hatte. Zur Pause führten die Schweizer 36:21, ehe sie das Spiel aus der Hand gaben. Im letzten Viertel machten die Finnen die Wende perfekt. Nach dem missglückten Start in die Qualifikationskampagne geht es für die Basketball-Nati erst im November mit der Partie gegen Serbien weiter.

Die Spiele der Nati in der EM-Quali 20.02.2020 Georgien - Schweiz 96:88 n.V.

23.02.2020 Schweiz - Finnland 64:69

27.11.2020 Schweiz - Serbien

30.11.2020 Schweiz - Georgien

18.02.2021 Finnland - Schweiz

21.02.2021 Serbien - Schweiz

Reiten: Balsiger löst Weltcupfinalticket

Bryan Balsiger nutzte die allerletzte Chance, um sich für den Weltcup-Final in Las Vegas zu qualifizieren. Beim Qualifikationsspringen in Göteborg belegte er im Sattel von Twentytwo des Biches den 2. Rang. Mit 46 Punkten schliesst Balsiger die Weltcup-Wertung auf Rang 15 ab. Der Neuenburger ist nach Titelverteidiger Steve Guerdat, Europameister Martin Fuchs und Pius Schwizer der vierte Schweizer mit einem Ticket für den Höhepunkt der Hallensaison.