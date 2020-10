Legende: Die Saison im Basketball geht weiter In der höchsten Spielklasse der Frauen und Männer. Keystone

Basketball: Einstimmiger Entscheid der NLA-Klubs

Die Basketball-NLA-Klubs der Männer und Frauen haben beschlossen, die Meisterschaft auch ohne Zuschauer fortzusetzen. Die Elite-Teams und Swiss Basketball trafen sich am Donnerstagabend, um die verschiedenen möglichen Szenarien zu besprechen. Die Klubs folgten dabei einstimmig den Empfehlungen der Liga. Ende November soll die Situation das nächste Mal analysiert werden. In der Nationalliga B und in den tieferen Ligen ist der Spielbetrieb hingegen unterbrochen.

Handball: EM-Qualifikationsspiel von Zug nach Schaffhausen verlegt

Das EM-Qualifikationsspiel der Schweizer Nationalmannschaft vom 7. November gegen Nordmazedonien findet nicht wie vorgesehen in Zug, sondern in Schaffhausen statt. Die Verantwortlichen des Schweizerischen Handball-Verbandes beschlossen die Verlegung der Partie gegen Nordmazedonien aufgrund der neuen Vorgaben des Bundes im Zuge der Corona-Pandemie. In Schaffhausen können die Schutzmassnahmen besser umgesetzt werden als in Zug.