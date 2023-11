Legende: Hatten das Nachsehen Lin Schwarz und ihre Teamkolleginnen. KEYSTONE/Anthony Anex

Basketball: Niederlage für die Schweiz

Dem Schweizer Basketball-Nationalteam der Frauen misslang der Start in die Qualifikation für die EM-Endrunde 2025 gründlich. In Freiburg setzte es gegen Luxemburg eine 48:56-Niederlage ab. Gegen den vermeintlich schwächsten Gegner ihrer Gruppe H führten die Schweizerinnen zur Pause 31:26. Das letzte Viertel ging 10:19 verloren. Nach dem ernüchternden Heimauftritt geht es für die Schweizerinnen in der Vierergruppe am Sonntag mit der Auswärtspartie in Montenegro weiter. Die acht Gruppensieger und die besten vier Gruppenzweiten qualifizieren sich für die EM 2025, die in Tschechien, Deutschland, Griechenland und Italien stattfindet.