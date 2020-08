Beach-Duo Betschart/Hüberli in Hamburg top

Legende: Schweizer Jubel Betschart (l.) und Hüberli gewinnen das Beachvolley-Turnier in Hamburg. (Archivbild der EM 2019 in Russland). Keystone

Nina Betschart und Tanja Hüberli haben in Hamburg den Turniersieg bejubeln dürfen. Gegen die Deutschen Kim Behrens und Cinja Tillmann liess das Schweizer Beach-Duo die Muskeln spielen und gewann mit 2:0 (21:12, 21:17). Für Hüberli ist es bereits der 2. Erfolg auf der deutschen Tour: Vor 2 Wochen triumphierte die 27-Jährige gemeinsam mit der Deutschen Isabel Schneider in Düsseldorf. Wegen der Corona-Pandemie fällt der Grossteil der diesjährigen Beachvolleyball-Saison aus. Neben der EM in Lettland (16. bis 20. September) stehen einzig noch eine Handvoll kleine Turniere der World Tour im Programm.