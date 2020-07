Beachvolleyball-Europameisterschaft in Lettland soll stattfinden

Legende: Zählen bei der Beachvolleyball-EM zu den Favoritinnen Anouk Vergé-Dépré (l.) und Joana Heidrich. Keystone

Beachvolleyball: EM trotz Corona-Krise

Die Beachvolleyball-Europameisterschaft soll trotz der Covid-19-Pandemie vom 16. bis zum 20. September in Jurmala (Lettland) stattfinden. Noch ist unklar, wie ein spezielles Hygienekonzept aussehen könnte und ob die Titelkämpfe mit Zuschauern stattfinden werden. Im Turnier der Frauen darf die Schweiz zu den Titelanwärterinnen gezählt werden. Mit Nina Betschart/Tanja Hüberli und Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré figurieren derzeit 2 Duos aus der Schweiz unter den Top 3 Europas.

BMX: Krebs ersetzt Rinderknecht

Die Schweizer BMX-Athleten werden an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio von Nachwuchs-Nationalcoach Hervé Krebs betreut. Roger Rinderknecht legt sein Olympia-Projektleiter-Mandat infolge der Verschiebung der Spiele um ein Jahr aus beruflichen Gründen nieder. Rinderknecht hatte die temporäre Aufgabe per Anfang 2020 vom vorzeitig abgetretenen Grant White übernommen. Nach Olympia wird David Graf neuer Nationaltrainer. Der Wechsel des noch aktiven Winterthurers war für 2020 vorgesehen. Wegen der Verschiebung der Spiele verlängert der 30-Jährige seine Profi-Laufbahn um eine Saison.