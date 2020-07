Legende: In Luzern in Aktion. Nico Beeler (l.) und Marco Krattiger. Keystone

Beachvolleyball: Beeler und Krattiger mit neuen Partnern

Nach 5 gemeinsamen Saisons nehmen die Beachvolleyballer Nico Beeler und Marco Krattiger eine Neuausrichtung vor. Während Krattiger neu an der Seite von Florian Breer um Punkte kämpft, spielt Beeler die Saison bis Mitte September mit Leo Dillier zu Ende. Ab Mitte September wechselt Beeler dann in die Halle zum TSV Jona. Das Palmarès von Beeler/Krattiger ziert EM-Silber der U22-Kategorie und 2019 als Karriere-Highlight der Sieg am Dreisterne-Turnier im kanadischen Edmonton.