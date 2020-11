Legende: Biathlon mit Fans In Finnland ist das möglich. Keystone

Zuschauer beim Biathlon-Start

Beim Weltcupauftakt der Biathleten am kommenden Wochenende im finnischen Kontiolahti sind trotz der sonst strikten Corona-Schutzkonzepte für Sportler und Betreuer bis zu 4500 Zuschauer pro Tag erlaubt. Die Fans sollen auf vier Tribünen aufgeteilt werden, um den nötigen Abstand zu gewährleisten. Im Gegensatz zur Maskenpflicht für Athleten, Betreuer und OK-Mitarbeiter im gesamten Stadionbereich müssen die Fans keinen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Live-Hinweis Den Biathlon-Auftakt am Wochenende in Kontiolahti können Sie live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen. Kommentiert werden die Bewerbe von Manuel Köng, als Experte ist Matthias Simmen mit dabei. Samstag, 10:55 Uhr: Einzel Männer

Samstag, 14:15 Uhr: Einzel Frauen

Sonntag, 10:20 Uhr: Sprint Männer

Sonntag, 13:40 Uhr: Sprint Frauen

Klingler verpasst Boulder-Wettkampf

Petra Klingler hat sich an den Europameisterschaften in Moskau während der Boulder-Qualifikation am Sonntag an der Schulter verletzt. Aufgrund der anhaltenden Schmerzen musste sie ihre Halbfinalteilnahme am Montag vorzeitig absagen. Über die Schwere der Verletzung ist noch nichts bekannt, Klingler wird im örtlichen Spital untersucht. Am Samstag hatte die 28-Jährige im Speedklettern einen Schweizer Rekord aufgestellt, im Gesamtklassement reichte diese Leistung für Platz 7.