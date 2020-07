Legende: Auch 2020 mit Zuschauern Das 500-Meilen-Rennen in Indianapolis. imago images

Motorsport: «Indy 500» mit Zuschauern geplant

Beim prestigeträchtigen 500-Meilen-Rennen von Indianapolis der IndyCar-Series sollen am 23. August bis zu 100'000 Zuschauer teilnehmen können. Das «Indy 500» ist neben dem Nascar-Event in Daytona das bedeutendste Autorennen in den USA. Ursprünglich wollten die Organisatoren in Indianapolis die Hälfte der üblichen 400'000 Besucher einlassen. Einen Monat vor dem Rennen reduzierten sie wegen der Corona-Pandemie das Kontingent auf 25 Prozent Zuschauer mit Maskenpflicht. Auf die Tribüne dürften entsprechend 62'500 (statt 250'000) Fans; der Innenraum des 3219 m langen Ovals bietet weiteren 37'500 (statt 150'000) Zuschauern Platz.

NFL: Keine Testspiele vor neuer Saison

Die Football-Profis der NFL haben sich Medienberichten zufolge mit der Liga auf das Vorgehen in der Saisonvorbereitung geeinigt. Die Spielergewerkschaft NFLPA habe dem Verzicht auf alle Testspiele zugestimmt. Zudem sollen in den vorläufigen Kadern der Teams nur 80 statt wie gewöhnlich 90 Profis stehen dürfen. Zumindest in den ersten 14 Tagen der Trainingscamps sollen alle Spieler täglich auf das Coronavirus getestet werden.