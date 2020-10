American Football: Brown zu den Buccaneers

Die Tampa Bay Buccaneers um Star-Quarterback Tom Brady haben den skandalumwitterten Receiver Antonio Brown verpflichtet. Brown wurde im Juli wegen «zahlreicher Verfehlungen» gegen den Verhaltenskodex der NFL mit einer Sperre für 8 Spiele belegt. Unter anderem wird Brown in 2 Fällen sexuelle Belästigung vorgeworfen. In der vergangenen Spielzeit war er wegen diverser Eskapaden innerhalb von 2 Wochen von 2 verschiedenen Teams gleich zweimal entlassen worden. Unter anderem spielte er mit Brady kurz bei den New England Patriots zusammen.