Legende: Zieht einen Schlussstrich Joel Burgunder. Keystone

Leichtathletik: Burgunder und Zimmermann treten ab

Die 400-m-Spezialisten Joel Burgunder und Vanessa Zimmermann (beide LC Zürich) haben sich entschieden, ihre Leichtathletik-Karriere zu beenden. Burgunder vertrat die Schweiz an 3 Europameisterschaften und erreichte als Highlight 2016 in Amsterdam den Halbfinal. In Zukunft sucht er im Triathlon eine neue Herausforderung. Zimmermann, die 2018 an der EM in Berlin der 4x400-m-Staffel angehörte, möchte sich künftig vermehrt ihrem Studium und ihrer beruflichen Laufbahn widmen.