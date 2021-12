Legende: Verspürt nur leichte Symptome Clint Capela. Keystone

Basketball: Capela fällt 4 Spiele aus

Der Basketball-Star Clint Capela von den Atlanta Hawks bestätigt gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass er sich gemäss Corona-Protokoll in Isolation begeben musste. Er verspüre aber nur leichte Symptome, erklärte Capela, der in der letzten Saison als bester Rebound-Spieler der NBA ausgezeichnet wurde. Der 27-jährige Genfer dürfte den Hawks mindestens in den nächsten vier Spielen bis zum 27. Dezember fehlen.

Kunstturnen: Fivian 90-jährig verstorben

Die Schweizer Turnszene trauert um einen ihrer erfolgreichsten Athleten. Am 15. Dezember verstarb in Luzern Ernst Fivian im Alter von 90 Jahren, wie der Schweizerische Turnverband mitteilte. 1952 in Helsinki gehörte Fivian zur Schweizer Mannschaft, die an den Olympischen Spielen in Helsinki Silber im Mehrkampf gewann und damit für einen der grössten Erfolge der Nachkriegszeit sorgte. Sieben Jahre später gewann der gebürtige Thuner EM-Gold am Boden und wurde er als Schweizer Sportler des Jahres ausgezeichnet. 31 Jahre lang war Fivian der letzte Schweizer Europameister, ehe ihn Daniel Giubellini 1990 in Lausanne mit Gold am Barren «ablöste».

02:43 Video Archiv: Fivian als Teil unvergessener Kunstturn-Momente Aus Sportsendungen vom 31.05.2020. abspielen

Schwimmen: Schweizer 4x100m-Staffel auf Rang 8

Mit dem 8. Schlussrang der 4x100-m-Lagenstaffel der Frauen ging die Kurzbahn-WM in Abu Dhabi mit einer weiteren starken Schweizer Leistung zu Ende. Maria Ugolkova, Lisa Mamié, Nina Kost und Sasha Touretski sorgten für die zehnte Finalteilnahme und den 16. Landesrekord der elfköpfigen Schweizer Delegation. Der Titel ging an die Staffel aus Schweden.