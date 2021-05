Legende: Fanden zurück auf die Siegerstrasse Clint Capela und die Atlanta Hawks. Keystone

Basketball: Hawks beenden Niederlagenserie in NBA

Die Atlanta Hawks sind nach 3 Niederlagen in Folge zu einem 108:97-Heimsieg gegen die Chicago Bulls gekommen. Damit hat das Team mit dem Genfer Clint Capela schon mal einen Platz in den Pre-Playoffs auf sicher. Capela war am Sieg gegen die Bulls mit seinem 43. Double-Double der Saison beteiligt. Ihm gelangen 20 Punkte und 11 Rebounds. Atlanta liegt in der Eastern Conference aktuell auf Platz 5. Die Top 6 jeder Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Die Teams auf den Rängen 7 bis 10 machen in «Pre-Playoffs» 2 weitere Achtelfinal-Tickets unter sich aus.

Badminton: EM-Finals wegen Corona-Fällen abgesagt

Die Finals der Männer im Einzel und im Doppel mussten bei der EM in Kiew abgesagt werden. 2 Finalisten lieferten positive Corona-Tests ab. Der topgesetzte Däne Viktor Axelsen musste nach dem positiven Test seinen Titel kampflos an seinen Landsmann Anders Antonsen abgeben. Im Doppel konnten die Deutschen Mark Lamsfuss und Marvin Seidel im Final nicht antreten, nachdem Lamsfuss positiv getestet worden war. Der Titel im Doppel ging an die Russen Wladimir Iwanow und Iwan Sosonow.