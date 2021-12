Legende: Läuft nicht mehr für die Nati auf Flurina Marti. Keystone

Unihockey: Keine Nati-Spiele mehr für Marti

Flurina Marti hat kurz nach Abschluss der WM-Kampagne ihren Rücktritt aus der Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft der Frauen gegeben. Die Bündnerin hatte 6 Jahre lang die Captainbinde getragen und ihr Team an 4 Weltmeisterschaften geführt. «Ich spüre eine tiefe Dankbarkeit für das mir entgegengebrachte Vertrauen von Team, Staff und Verband. Ich habe jederzeit alles für die Nati gegeben und das macht mich stolz», so die Verteidigerin in einer Mitteilung von Swiss Unihockey. Marti gewann 1 Silber- und 4 Bronzemedaillen. 2019 wurde sie an der Heim-WM ins All-Star-Team gewählt. In 110 Länderspielen erzielte sie insgesamt 38 Tore und 77 Assists. Auf Klubebene spielt die 30-Jährige derzeit in der schwedischen SSL bei Pixbo Wallenstam IBK.

02:28 Video Archiv: Schweizerinnen gewinnen in Uppsala Bronze Aus Sport-Clip vom 05.12.2021. abspielen

Schach: Carlsen steht vor Titelverteidigung

Weltmeister Magnus Carlsen hat seine Führung bei der Schach-WM in Dubai ausgebaut und dürfte auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung kaum noch zu stoppen sein. Nach dem 3. Ruhetag holte der Norweger im 9. Duell bereits seinen 3. Sieg gegen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi und führt nach dem 2. Erfolg nacheinander nun mit 6:3 Punkten. Der Russe gab nach gut 4 Stunden und 39 Zügen auf. Am Mittwoch geht es mit Runde 10 weiter, es kann noch keine Entscheidung geben. Es gibt maximal 14 Partien, wer zuerst 7,5 Punkte erreicht, ist Weltmeister. Carlsen hatte seinen Titel bereits 2014, 2016 und 2018 erfolgreich verteidigt.