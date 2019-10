Legende: Sprintlegende Mark Cavendish Reuters

Rad: Cavendish mit Ellingworth wiedervereint

Top-Sprinter Mark Cavendish wechselt nach 3 Jahren bei Dimension Data für nächste Saison zu Bahrain-Merida. Dort trifft der mittlerweile 34-jährige Brite auf seinen ehemaligen Trainer Rod Ellingworth (ex-Sky), der beim Team aus Bahrain künftig Teamchef ist. Cavendish, der Strassen-Weltmeister von 2011, errang 146 Siege, darunter 30 an der Tour de France. Wegen einer Erkrankung am Pfeifferschen Drüsenfieber kam er in den letzten beiden Jahren nicht mehr richtig auf Touren.