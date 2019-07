Kiteboarding: Chabloz neuer Weltcup-Leader

Maxime Chabloz hat sich dank einem 2. Platz beim Weltcup in Fuerteventura die Führung im Kiteboarding-Weltcup geholt. Der Nidwaldner musste sich auf der spanischen Ferieninsel nur Adeuri Corniel (Dom. Republik) geschlagen geben und überholte so in der Zwischenwertung Carlos Mario (Br), der lediglich 4. wurde. Der nächste Weltcup-Stopp steht erst im September in Mauritius auf dem Programm.

Beachsoccer: Schweizer Nati auf WM-Kurs

Die Schweizer Beach-Fussballer haben den ersten Schritt zur WM 2019 in Paraguay gemacht. Die Mannschaft von Trainer Angelo Schirinzi zog am Qualifikationsturnier in Moskau als Gruppensieger in die K.o.-Phase ein. Zum Abschluss der Vorrunde konnte sie sich eine 2:3-Niederlage nach Penaltyschiessen gegen Weissrussland leisten. Um sich zum 5. Mal für die WM zu qualifizieren, muss die Schweiz am Dienstag die K.o.-Runde gegen die Türkei überstehen und sich anschliessend in einer weiteren Vierergruppe unter den ersten 2 halten.