Legende: Die Fans in der AXA Arena müssen sich weiter gedulden Wieder kein Spitzenunihockey in Winterthur Keystone

Unihockey: Erneut kein Champions Cup im 2022

Wie bereits im Vorjahr muss das internationale Klubturnier mit den besten Unihockey-Teams aus den 4 Top-Nationen Schweden, Finnland, Tschechien und der Schweiz im 2022 abgesagt werden. Grund dafür sind nebst erschwerten Reisebestimmungen durch die verschärften Massnahmen des Bundesrates die allgemeine Unsicherheit aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie. Verständnis für die Absage äusserte auch IFF-Präsident Tomas Eriksson: «Es ist unsere Pflicht, nicht nur für das Wohlergehen aller Involvierten zu sorgen, sondern auch die Situation lokaler Organisatoren zu berücksichtigen.»

Olympia: Moderner Fünfkampf bald nicht mehr olympisch?

Der in Tokio in die Kritik geratene Moderne Fünfkampf sowie Boxen und Gewichtheben figurieren nicht im vorläufigen Programm für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Dagegen sind Skateboard, Sportklettern und Surfen auch in sieben Jahren dabei. Alle drei Sportarten hatten in Tokio debütiert und gehören 2024 in Paris ebenfalls zum Programm.