Legende: Führte 2014 Kariem Hussein als Trainer zu EM-Gold Flavio Zberg. Keystone

Leichtathletik: Zberg verlässt Swiss Athletics

Flavio Zberg hat sein Teilzeit-Pensum als Cheftrainer Sprint/Hürden bei Swiss Athletics gekündigt und wird den Verband per Ende August verlassen. Der 38-jährige Nidwaldner nimmt im kürzlich eröffneten Spitzensport-Zentrum «On Your Marks» in Cham eine neue berufliche Herausforderung an. Zudem wird sich Zberg beim LC Zürich weiterhin um seine bestehende Athletengruppe kümmern. 2014 führte er Kariem Hussein als Trainer zu EM-Gold über 400 m Hürden und wurde von Swiss Athletics als Trainer des Jahres ausgezeichnet.

Beachvolleyball: Egger tritt zurück

Markus Egger tritt per Ende August als Beachvolleyball-Nationaltrainer der Männer zurück. Der 45-jährige frühere Topspieler übernimmt ab dem 1. September die Trainingsleitung des Regionalen Trainingszentrums in Luzern. Egger hatte das Amt bei Swiss Volley im Dezember 2013 als Nachfolger von Stefan Kobel übernommen und trug massgeblich zum Aufbau der «neuen Generation» im Männerteam bei. Zuvor hatte Egger unter anderen das Duo Jefferson Bellaguarda/Patrick Heuscher betreut, das an den Olympischen Spielen 2012 in London den 9. Rang belegte.