Legende: Die Chiefs können weiterhin auf seine Dienste zählen Quarterback Patrick Mahomes. imago images

American Football: Mahomes bleibt ein Chief

Superstar Patrick Mahomes bleibt Super-Bowl-Champion Kansas City bis zum Ende der Saison 2021 erhalten. Der Klub zog eine entsprechende Option im Vertrag des 24-jährigen Quarterbacks und strebt zudem eine Verlängerung über diesen Zeitpunkt hinaus an. Mahomes, der die Chiefs im Februar zum ersten Meistertitel seit 50 Jahren geführt hatte, könnte zum Topverdiener in der NFL aufsteigen. Mahomes war im Draft 2017 in der ersten Runde als zehnter Spieler ausgewählt worden. Sein aktueller Vertrag bringt ihm insgesamt 16,4 Millionen Dollar ein.

Basketball: Swiss Central steigt freiwillig ab

Der Luzerner Basketball-Klub Swiss Central zieht sich freiwillig aus der NLA zurück und wird in der kommenden Saison in der NLB spielen. Der Klub begründete den Entscheid mit der aktuellen Kadersituation und den seit Jahren knappen Finanzen. Die Hoffnung, ein NLA-Team mit eigenen Junioren aufzubauen, hat sich nach diversen Abgängen zerschlagen. Swiss Central spielte in den letzten fünf Jahren in der NLA. 2017 erreichte die Mannschaft die Playoffs.