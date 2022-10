Legende: Ein letzter Höhenflug zum Abschluss einer starken Saison Zoé Claessens. KEYSTONE/Peter Klaunzer

BMX: Claessens überzeugt zum Saisonabschluss

Die BMX-Fahrerin Zoé Claessens realisierte im 8. und letzten Saisonrennen im kolumbianischen Bogota als 3. ihren 5. Podestplatz und schliesst den Gesamt-Weltcup damit auf Platz 2 ab. Für Claessens ist eine aus Schweizer Sicht historische Saison erfreulich zu Ende gegangen. Im Juni gewann die 21-Jährige im niederländischen Papendal als erste Schweizer Frau überhaupt ein Weltcuprennen im BMX Racing, tags darauf doppelte die letztjährige Europameisterin nach. Mit dem Gewinn von WM-Silber bestätigte sie im Juli diesen Doppelerfolg eindrücklich.

00:43 Video Archiv: Claessens schnappt sich EM-Gold Aus Sport-Clip vom 10.07.2021. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Golf: Valenzuela mit Ausrufezeichen

Die Genfer Profigolferin Albane Valenzuela klassierte sich auf der LPGA Tour, dem hochdotierten Circuit in den USA, zum 3. Mal in dieser Saison unter den besten 15. Im texanischen Irving erreichte die 24-Jährige den 11. Platz. Valenzuela liess sich Runden von 69, 71, 69 und 68 Schlägen notieren (total 7 unter Par), was ihr an dem mit 1,7 Millionen Dollar dotierten und von der Engländerin Charley Hull gewonnenen Turnier ein Preisgeld von rund 28'000 Dollar eintrug. In der Tour-Wertung verbesserte sich Valenzuela vom 68. auf den 61. Platz.