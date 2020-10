Legende: Nichts geht mehr bei GC Amicitia Im NLA-Klub grassiert das Coronavirus. Freshfocus

Handball: GC Amicitia in globo in Quarantäne

Der NLA-Klub GC Amicitia Zürich ist aktuell ausser Gefecht gesetzt. Nach einer Reihe positiver Corona-Tests befinden sich 11 Spieler und 2 Staff-Mitglieder in Isolation, der Rest des Teams wurde unter Quarantäne gestellt. Am Mittwochmorgen war ein erster Spieler mit leichten Symptomen positiv auf Covid-19 getestet worden. Das Virus hatte sich zu diesem Zeitpunkt intern schon ausgebreitet – die Auswirkungen sind gross, auch auf den Spielkalender. Nach dem Cup-Achtelfinal vom Mittwoch und dem Meisterschaftsspiel diesen Sonntag können die Zürcher auch zur 10. NLA-Runde am 25. Oktober nicht antreten.

Golf: Turnier «Down Under» fällt Corona zum Opfer

Die Australian Open der Golfer – im Gegensatz zum Tennis keines der 4 Top-Turniere – werden wegen der Corona-Pandemie definitiv abgesagt. Die ursprünglich für November geplante 105. Auflage des PGA-Turniers hätte frühestens Anfang 2021 in Melbourne gespielt werden sollen. Nun kam das erstmalige Out seit dem Zweiten Weltkrieg. Australien hat seine Grenzen grösstenteils geschlossen.