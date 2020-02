Legende: Steht auf der Kippe Die Tischtennis-Mannschafts-WM. Keystone

Tischtennis: Mannschafts-WM verschoben

Wegen des Coronavirus hat der Tischtennis-Weltverband ITTF die für Ende März geplante Mannschafts-WM in Südkorea verschoben. Eigentlich sollte das Turnier vom 22. bis 29. März in der Hafenstadt Busan stattfinden. Jetzt will die ITTF in den kommenden Wochen «die Situation beobachten» und danach entscheiden, ob die WM eventuell an einem eigens reservierten Ausweichtermin in der Zeit vom 21. bis 28. Juni stattfinden kann.