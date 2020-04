Legende: Kein Handball mehr In dieser Saison gibt es weder Meister noch Cupsieger. Freshfocus

Der ursprünglich am 15. März in Gümligen bei Bern angesetzte und aufgrund des Coronavirus verschobene Schweizer Cup-Finaltag findet definitiv nicht statt. Davon betroffen sind die Schweizer Cupfinals der Frauen, Männer, Juniorinnen und Junioren. Das entschied der Zentralvorstand des Schweizerischen Handball-Verbands (SHV) am Mittwoch.

Der Zentralvorstand bleibt damit konsequent bei der bereits im März getroffenen Entscheidung, die Saison 2019/20 nicht zu werten. Die Frage nach den Cupfinals und einer eventuellen Nachholung zu einem späteren Zeitpunkt blieb damals offen. In der Mitte März abgebrochenen Saison gibt es somit keine Meister, keine Cupsieger und auch keine Auf- oder Absteiger.