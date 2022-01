Legende: Dänischer Jubel Mikkel Hansen (mit Stirnband) und Co. stehen an der EM vorzeitig im Halbfinal. Imago

Handball: Dänemark weiter souverän

Weltmeister Dänemark hat bei der EM in Ungarn und der Slowakei vorzeitig die Halbfinals erreicht. Das Team um Rückraumstar Mikkel Hansen fertigte die Niederlande in Budapest mit 35:23 ab und kann nicht mehr von einem der beiden Spitzenplätze in der Hauptrunden-Gruppe I verdrängt werden. Frankreich schlug Montenegro problemlos und hat die Halbfinal-Qualifikation wieder in den eigenen Händen. Allerdings muss der Olympiasieger am letzten Spieltag gegen Dänemark ran. Bei einer Niederlage der «Bleus» könnte Island, das am Montag 22:23 gegen Kroatien verlor, profitieren.

Kunstturnen: Olympiasieger Csollany verstorben

Der ungarische Turn-Olympiasieger Szilveszter Csollany ist am Montag an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Csollany, der sich im Dezember mit dem Coronavirus infiziert hatte und im Spital künstlich beatmet werden musste, wurde 51 Jahre alt. An den Ringen holte Csollany bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta Silber und 4 Jahre später in Sydney Gold. Auch bei der Heim-WM 2002 in Ungarn gewann der Europameister von 1998 an seinem Paradegerät den Titel.