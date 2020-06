Legende: Reist nicht nach Orlando DeAndre Jordan von den Brooklyn Nets. Reuters

Basketball: Zwei positive Fälle bei Brooklyn

DeAndre Jordan ist positiv auf Covid-19 getestet worden und hat deshalb entschieden, dass er beim Re-Start der NBA am 30. Juli in Disney World nicht dabei ist. Dies ist für die Brooklyn Nets, die noch um die Teilnahme an den Playoffs kämpfen, ein herber Rückschlag. Auch Teamkollege Spencer Dinwiddie ist nach einem positiven Corona-Test fraglich. Das Team um die Starspieler Kevin Durant und Kyrie Irving muss zudem auf Wilson Chandler verzichten, der bereits erklärt hatte, dass er aufgrund der Ausbreitung des Virus in Florida nicht spielen wird.

Rad: Virtuelle Tour de France im Juli

Die Organisatoren der Tour de France haben eine digitale Version der Rundfahrt auf die Beine gestellt. Das Rennen findet über 6 Etappen – verteilt auf 3 Wochenenden – im Juli statt. Für das Kräftemessen haben schon mehrere Topfahrer ihre Teilnahme zugesagt, unter ihnen Chris Froome, Geraint Thomas und Egan Bernal. Schweizer Radsportfans konnten im April im Rahmen von «The Digital Swiss 5» bereits Bekanntschaft mit digitalen Radrennen machen. Am 29. August ist in Nizza mit rund 2 Monaten Verspätung der Start zur 107. TdF-Ausgabe geplant.