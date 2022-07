Legende: Kam nicht über Runde 2 hinaus Max Heinzer. key/EPA/Mohamed Hossam

Fechten: Heinzer und Malcotti out

Den Schweizer Degenfechtern ist an der WM in Kairo im Einzelwettbewerb kein Exploit gelungen. Max Heinzer scheiterte im Sechzehntel-Final mit 11:15 am Belgier Neisser Loyola, nachdem er in der 1. Runde des Haupttableaus den Ukrainer Yan Sych mit 15:14 bezwungen hatte. Für Lucas Malcotti war bereits in der 1. Runde Schluss. Der Walliser unterlag Jonathan Svensson (SWE) mit 13:15. Alexis Bayard (74.) und Gabriel Bonferroni (87.) hatten den Sprung in die Top 64 schon am Samstag verpasst.

Eiskunstlauf: Doppel-Olympiasieger Hanyu hört auf

Die japanische Eiskunstlauf-Legende Yuzuru Hanyu tritt vom Wettkampfsport zurück. Er werde in Show-Events aber weiterhin auf dem Eis antreten, kündigte der 27-Jährige in Tokio an. Hanyu gilt als einer der besten Eiskunstläufer der Geschichte. 2014 und 2018 holte er Olympia-Gold, zweimal wurde er Weltmeister (2014 und 2017). Zudem gewann er von 2013 bis 2016 viermal in Serie den Grand Prix Final. Hanyu stellte insgesamt 19 Weltrekorde auf. Zuletzt wurde er von Verletzungen gebremst. Bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Peking verpasste er als 4. die Medaillen.