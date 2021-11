Legende: Erfolgreiches Jahr hinter sich Ajla Del Ponte wurde von Swiss Athletics ausgezeichnet. Freshfocus

Leichtathletik: Del Ponte und Joseph geehrt

Die Sprinterin Ajla Del Ponte (US Ascona) und der Hürdensprinter Jason Joseph (LC Therwil) sind die Schweizer Leichtathleten des Jahres 2021. Die beiden wurden am Jubiläumsanlass von Swiss Athletics in Interlaken geehrt. Del Ponte holte an der Hallen-EM Gold über 60 m, erreichte an den Olympischen Spielen den 100-m-Final und drückte den Schweizer Rekord auf 10,90 Sekunden. Joseph lief bei seiner Olympia-Premiere in den Halbfinal über 110 m Hürden und verbesserte nur eine Woche später seinen Schweizer Rekord. Ditaji Kambundji (STB) wurde als Youngster, die 4x100-m-Frauenstaffel als Team und Adrian Rothenbühler als Trainer des Jahres ausgezeichnet.

Schwimmen: Ponti mit Schweizer Rekord

Der Olympia-Dritte Noè Ponti stellte bei seinem ersten Wettkampf seit den Olympischen Spielen in Tokio einen Schweizer Kurzbahn-Rekord über 50 Meter Schmetterling auf. Beim internationalen Meeting in Bozen verbesserte der 20-jährige Tessiner die bisherige Bestmarke von Flori Lang von 2012 um 16 Hundertstel auf 22,91 Sekunden.